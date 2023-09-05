«Была «женщиной с яйцами»: как изменилась жизнь Ермолаевой после встречи с мужем

После развода звезда «Дома-2» долгое время была одинока.

До встречи со своим нынешним мужем Нелли Ермолаева была «женщиной с яйцами». В этом звезда «Дома-2» эксклюзивно призналась корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova.

По словам телеведущей, после разрыва с экс-супругом Кириллом Андреевым она долгое время была одинока. Все это время девушка привыкла рассчитывать лишь на себя.

«Я на себе тащила очень много. Я прямо была „женщиной с яйцами“, как бы это грубо не звучало. И я настолько устала от этого, чтобы закрывать все свои финансовые потребности, потребности ребенка и полностью эту многозадачность выполнять», — рассказала Нелли Ермолаева.

С появлением нынешнего супруга, коуча и бизнесмена Алексея Смагажевского, жизнь звезды скандального реалити-шоу «Дома-2» изменилась в лучшую сторону, и она научилась полагаться не только на собственные силы.

«Он взял на себя вообще все. И я себя начала ощущать девочкой! Наконец-то! Я прямо расслабилась! Я долго этого ждала, честное слово», — поделилась Ермолаева.

Со своим бывшим мужем телеведущая состоит в хороших отношениях. По словам звезды «Дома-2», она благодарна ему за все вместе прожитые счастливые моменты и полученный опыт.

«С кем не получается, — это кармические люди. Ты должен пройти какие-то кармические узлы, что-то понять, отработать, где-то сам перетрансформироваться», — убеждена девушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что нынешний супруг Нелли Ермолаевой дружит с ее бывшим.