Кармические узлы: нынешний супруг Нелли Ермолаевой дружит с ее бывшим

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 37 0

Нынешний супруг звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой дружит с ее бывшим мужем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Участница телестройки уверена, что все зависит от женщины и того, как она выстраивает отношения.

Нынешний супруг Нелли Ермолаевой дружит с ее бывшим мужем. Об этом звезда «Дома-2» эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova.

Летом этого года Нелли Ермолаева официально вышла замуж за коуча и бизнесмена Алексея Смагажевского. До этого у девушки были отношения с владельцем московской сети ресторанов Кириллом Андреевым, в браке с которым она родила сына Мирона. Несмотря на расставание с экс-супругом, девушка благодарна ему за полученный опыт.

«С кем не получается, — это кармические люди. Ты должен пройти какие-то кармические узлы, что-то понять, отработать, где-то сам перетрансформироваться. Я благодарна своему бывшему мужу Кириллу, мы в замечательных отношениях. Более того, мой Леша, нынешний муж, дружит с бывшим», — поделилась звезда «Дома-2».

По признанию девушки, она расставила границы с экс-супругом таким образом, чтобы их общему ребенку хватало любви и внимания от обоих родителей.

«Тот, кто удивляется, и вот так вот выпячивает глаза и говорит: „Как?!“. Мы обычно привыкли, что должны оставаться какими-то врагами. Нет, все зависит на самом деле от женщины, как она гармонично выстроит отношения, так в принципе корабль и поплывет», — считает Нелли Ермолаева.

По признанию звезды «Дома-2», некоторые ошибки, совершенные в предыдущих отношениях, она бы не повторила в нынешних. Тем не менее девушка благодарна прошлому за полученный опыт и сейчас счастлива в настоящем со своим супругом.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева вышла замуж.

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Кармические узлы: нынешний супруг Нелли Ермолаевой дружит с ее бывшим

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