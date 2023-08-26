«Видит на примере»: как Нелли Ермолаева воспитывает своего пятилетнего сына

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 124 0

Нелли Ермолаева строга в воспитании своего пятилетнего сына Мирона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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У мальчика есть определенный список дел, которые ему необходимо выполнять каждый день.

Нелли Ермолаева строга в воспитании своего пятилетнего сына. Об этом звезда «Дома-2» эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova.

В браке с первым супругом Кириллом Андреевым у телеведущей родился сын Мирон. Ермолаева много времени уделяет своему единственному ребенку и с самых ранних лет закладывает в него определенные принципы, чтобы воспитать из него настоящего мужчину.

«Я показываю, как нужно обращаться с мамой, с бабушкой, то есть с женским поколением. <…> Что нужно очень уважительно относиться к женщинам, к старшему поколению, нужно женщину радовать. <…> Пока он маленький, я это все ему естественно говорю, пережевываю, он это видит на примере», — рассказывает телеведущая.

Нелли Ермолаева придерживается установленных правил в воспитании сына. Например, она укладывает мальчика спать строго в назначенный час, а также не разрешает ему много сидеть в гаджетах. У пятилетнего Мирона есть свой график: мальчик знает, что ему нужно сходить в детский сад, на хоккей, а также выполнить домашние задания. Если же сын Ермолаевой игнорирует заведенный порядок, его ждет определенное наказание.

«Наказание такого рода: „Телефоном больше ты не пользуешься. 70% сладкого мы забираем“. Или мы не поедем туда, куда ты хотел. То есть если человеку вообще не показывать, что это неправильно, и не отбирать у него те самые плюшки, которые он хочет, тогда не произойдет вот этого диссонанса, он не поймет. Поэтому это необходимо в воспитании», — уверена Ермолаева.

По словам звезды «Дома-2», сейчас ее сын меняется постоянно: в один день он может быть послушным и шелковым ребенком, а в другой — капризным и плохо себя вести.

«Скачок роста дает о себе знать», — отметила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что после развода Саша Артемова не запрещает дочери общаться с отцом.

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