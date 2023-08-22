Никаких мирных переговоров: Карл III отказался от встречи с принцем Гарри

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Daily Beast: Карл III отказался от встречи с принцем Гарри

Никаких мирных переговоров: Карл III отказался от встречи с принцем Гарри

Фото: Reuters / POOL

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Разлад между членами королевской семьи становится все более очевидным.

Король Великобритании Карл III отказался от встречи с принцем Гарри, которая была назначена на 17 сентября. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на ближайшее окружение монарха.

C помощью «мирных переговоров» они планировали урегулировать продолжительный семейный конфликт. Однако король, по всей видимости, передумал идти навстречу сыну.

Более того, Карл III не пригласил принца Гарри и его супругу Меган Маркл на поминки королевы Елизаветы II, которые пройдут в начале сентября. Пол Баррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, предположил, что монарх желает видеть на мероприятии лишь узкий круг членов королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III оказался в очень затруднительном положении. Совсем скоро монарху исполнится 75 лет — день рождения он отмечает 14 ноября. Он хочет провести этот праздник в окружении родных и близких. Принца Гарри и его детей Карл III тоже ждет на торжестве.

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