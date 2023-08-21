«Так выглядит счастье»: Катина показала лицо крошки-сына на крестинах

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Алина Крылова
Алина Крылова 124 0

Солистка t A.T. u. Катина впервые показала лицо сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / kirova_olga; 5-tv.ru

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20 августа певица с мужем-бизнесменом крестила малыша.

Больше месяца назад, 11 июля «рыженькая» из t A.T. u. Лена Катина стала мамой. Певица родила мужу — бизнесмену Дмитрию Спиридонову сына. Малыша назвали звучным именем Демьян.

Спустя месяц после появления крохи на свет артистка решилась на важный шаг: они вместе с мужем крестили ребенка. Таинство прошло в храме святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве. На церемонию были приглашены люди из самого близкого окружения знаменитости: родственники и лучшие друзья.

Для артистки крещение стало поводом, чтобы впервые показать лицо младшего наследника. В личном муж Катиной опубликовал трогательное видео, на котором держит ребенка на руках. Сам звездный папа буквально светился от счастья, а кадры сопроводил трогательной подписью.

«Спиридоновы рулят. Так выглядит счастье в моменте. Теперь можно выкладывать», — написал бизнесмен.

От предыдущего брака Катина воспитывает восьмилетнего сына Александра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как прошла выписка Катиной с новорожденным сыном из роддома. 

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