США призвали своих граждан срочно покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой КПП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Американцам рекомендуют покидать страну самолетом.

США призвали своих граждан срочно покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой КПП

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Госдеп США призвал американских граждан «немедленно покинуть» Белоруссию. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте американского посольства в Минске.

«Граждане США в Белоруссии должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные пункты с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше через Белоруссию», — говорится в документе.

Правительство Литвы с 18 августа временно закрыло контрольно-пропускные пункты (КПП) Шумскас и Твярячюс на литовско-белорусской границе. Причинами этого решения были названы необходимость пресечения потока контрабанды, «изменение геополитической ситуации» и «угроза национальной безопасности».

Когда «временно закрытые» пропускные пункты будут вновь открыты — в Литве не уточнили. Транспортные потоки перенаправляются по другим маршрутам — пересечь границу можно на почти отремонтированном КПП Мядининкай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпогранслужба Латвии отзывает из отпусков своих сотрудников для усиления охраны границы с Белоруссией. Причиной мобилизации названа якобы зреющая «гибридная угроза» и участившиеся попытки незаконного пересечения границы.

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