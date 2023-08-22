СК РФ установил лиц, причастных к гибели диггеров в подземелье

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 10 0

В данный момент найдено четыре тела. Поиски людей продолжаются.

СК РФ установил лиц, причастных к гибели диггеров в подземелье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Тема:
Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки

Следственный Комитет России установил круг лиц, причастных к гибели диггеров в подземелье у реки Неглинки. В данный момент их трое, сообщает столичный СК. С одним из причастных сейчас проводятся все необходимые следственные действия.

Организаторы смертельных экскурсий врали гражданам — они уверяли, что все услуги, предоставляемые ими, абсолютно безопасны, хотя на самом деле проникновение в подземелья были незаконными, так как согласия у городской администрации компании не запрашивали.

Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» расследуется. В его рамках проведены обыски. Вскоре следственное управление будет запрашивать у суда меру пресечения для одного задержанного в виде заключения под стражу.

Помимо этого, ряд лиц объявлен в розыск.

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