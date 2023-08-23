Предчувствовал смерть? Опубликовано последнее СМС погибшего в коллекторе под Москвой

|
Алина Крылова
Алина Крылова 41 028 0

Подруга погибшего в коллекторе под Москвой мужчины показала его последнее СМС

Предчувствовал смерть? Опубликовано последнее СМС погибшего в коллекторе под Москвой

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки

Насторожил ли подругу текст послания от Дмитрия Маркушина?

Следователи установили личности всех погибших в столичном коллекторе диггеров. Последним был найден 47-летний Дмитрий Маркушин.

Вместе с 15-летней дочерью мужчина давно увлекался темой диггерства, но предпочитал выбирать проверенные маршруты. Билет на свою последнюю экскурсию он приобрел в интернете, передает издание MK.RU.

Известие о трагедии в семье Маркушиных стало настоящим шоком для их друзей и близких. Окружение отзывалось о нем исключительно как о человеке увлеченном и неравнодушном.

После развода с женой он сумел сохранить хорошие отношения с матерью своей дочери. Та, в свою очередь, не препятствовала общению экс-супруга с наследницей.

Будучи человеком общительным, Маркушин всегда был окружен друзьями и знакомыми. Одно из последних СМС, полученных от него, подруга покойного помнит до сих пор — тогда она не заподозрила в его состоянии чего-либо странного.

«„Да, мудро… Цени, что есть, каждый миг жизни, ибо он может быть последним!“ Так Дмитрий мне ответил на видеоролик с цитатами известных людей, который я прислала ему ранее. Ничего подозрительного в этом не заметила», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что виновных в смерти восьми диггеров требуют отправить под арест.

Тема:
Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки
23 авг
Фигурантов дела о гибели диггеров в Москве требуют арестовать
23 авг
Коллектор смерти: последние подробности гибели диггеров в Москве
22 авг
Тело мужчины достали из Москвы-реки в районе «Зарядья»
22 авг
В «Мосводостоке» отказались отвечать на вопросы о смертельной экскурсии
22 авг
«Мосводосток» проводил подземную экскурсию в коллекторе Неглинной в 2022 году
22 авг
Взрывы и отравление химикатами: что поджидает диггеров под землей
22 авг
Не имели права: что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве
22 авг
Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение
22 авг
Следователи приступили к опознанию тел погибших в Москве диггеров
22 авг
Тела всех погибших диггеров извлекли из Москвы-реки
+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
«В связи с шашлычным сезоном»: когда в России подешевеет мясо
14:16
«Особенно сложная ситуация»: россиян предупредили о первых заморозках
14:11
Российские военные за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Работино
13:49
«Берем все, что дают»: Зеленский запросил новое оружие у Финляндии
13:48
«Один из самых страшных кошмаров»: Дубцова получила травму во время концерта
13:35
Дарью Трепову* в ближайшее время этапируют в Санкт-Петербург

Сейчас читают

Предчувствовал смерть? Опубликовано последнее СМС погибшего в коллекторе под Москвой
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России