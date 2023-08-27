Экскурсия на тот свет: кто такие диггеры и почему гулять под землей смертельно опасно
Страшной трагедией обернулось «путешествие» для москвичей. А все из-за случайности. Как не стать заложником обстоятельств и выжить, когда кажется, что все уже предрешено?
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Тема подземных экскурсий стала актуальной после трагедии в Москве — где погибли восемь человек во время такого экстремального тура. Семь туристов и сам экскурсовод. Дождь обрушился на Москву, ливневка быстро наполнилась — а выбраться из-под земли некуда. Когда начались проверки естественно выяснилось, что все эти туры под землю незаконны. При этом конторы, «организующие» такой досуг, работают годами, в открытую и даже не скрываются.
И такое не только в Москве — как так может быть? Я уж не говорю про возросшую террористическую опасность из-за украинских диверсантов. Но как в принципе могут годами в серой зоне работать вполне преуспевающие фирмы? Подробности смотрите в расследовании корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.
- 25 авг
- Адвокаты обжаловали арест Кима по делу о погибших диггеров в Москве
- 23 авг
- Предчувствовал смерть? Опубликовано последнее СМС погибшего в коллекторе под Москвой
- 23 авг
- Фигурантов дела о гибели диггеров в Москве требуют арестовать
- 23 авг
- Коллектор смерти: последние подробности гибели диггеров в Москве
- 22 авг
- Тело мужчины достали из Москвы-реки в районе «Зарядья»
- 22 авг
- В «Мосводостоке» отказались отвечать на вопросы о смертельной экскурсии
- 22 авг
- «Мосводосток» проводил подземную экскурсию в коллекторе Неглинной в 2022 году
- 22 авг
- Взрывы и отравление химикатами: что поджидает диггеров под землей
- 22 авг
- Не имели права: что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве
- 22 авг
- Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение
Читайте также
100%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?