Фигурантов дела о гибели диггеров в Москве требуют арестовать
Оба вину не признали.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Следствие требует об аресте организатора экскурсии по коллекторам Москвы Никиты Дубаса и гендиректора компании «Спутник» Александра Кима по делу о смерти восьми человек. Об этом сообщает прокуратура столицы.
Уточняется, что оба вину не признали.
«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что тела всех диггеров подняли из Москвы-реки. Всего в незаконный поход по подземным коммуникациям в день ливня отправились восемь человек, в их числе — гид и несколько детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники «Мосводостока» отказались общаться с журналистами «Известий» и отвечать на вопросы о смертельной подземной экскурсии в коллекторе реки в Москве.
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