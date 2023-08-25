Адвокаты обжаловали арест Кима по делу о погибших диггеров в Москве

Директора компании «Спутник» Александра Кима арестовали по делу о погибших в московском подземном коллекторе во время экскурсии. Однако сайту 5-tv.ru стало известно, что адвокаты обвиняемого смогли обжаловать решение суда.

Юрист Михаил Ващинский рассказал, как удалось вытащить Кима из-под ареста.

«Апелляционную жалобу подали. Решение об аресте считаем незаконным», — сказал адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал генерального директора ООО «Спутник» Александра Кима на два месяца.

Он проходит по делу о смерти восьми человек. Известно, что он организовывал нелегальные экскурсии в московский коллектор реки Неглинки. Из-за сильного дождя группа людей погибла. Свою вину Александр Ким не признал. Среди погибших числится гид и несколько несовершеннолетних.

Также 5-tv.ru ранее сообщал о публикации последнее СМС погибшего в коллекторе под Москвой.