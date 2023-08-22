Тело мужчины достали из Москвы-реки в районе «Зарядья»
Все погибшие участники подземной экскурсии найдены, поисковая операция завершена.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
Тело мужчины обнаружили в Москве-реке в районе парка «Зарядье», на место прибыли экстренные службы. По информации источника 5-tv.ru, погибший — 47-летний участник экскурсии по московским коллекторам.
«Днем во время поисковой операции возникла путаница — обнаружили не четыре тела, а три», — пояснил источник.
На данный момент тела всех восьми диггеров, отправившихся на днях в экскурсию по коллекторам, извлекли из Москвы-реки. Таким образом, поисковая операция завершена.
До этого стало известно, что одному из организаторов смертельной экскурсии Никите Дубасу предъявлено обвинение. Также среди фигурантов дела — генеральный директор компании «Спутник» Александр Ким, продававший билеты на экскурсию, и генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский. Первый скоро будет доставлен в Москву для допроса, второй успел покинуть Россию и улететь в ОАЭ.
Организаторам экскурсии грозит наказание по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Срок заключения по ней может составить десять лет.
Группа диггеров 20 августа отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В результате резкого подъема уровня воды в подземных коммуникациях люди не успели выбраться на поверхность. Среди погибших — две 15-летних девушки и 17-летний молодой человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники «Мосводостока» отказались отвечать на вопросы «Известий» о смертельной экскурсии по подземелью Москвы.
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