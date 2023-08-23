Коллектор смерти: последние подробности гибели диггеров в Москве

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Найдены все, кто числился пропавшими без вести.

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

Тема:
Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки

Изначально последние данные о погибших в коллекторе города Москвы. Экстренным службам вновь пришлось перекрывать набережную у парка «Зарядье», где в воде обнаружено еще одно тело участника нелегальной экскурсии.

Таким образом, найдены все, кто числился пропавшими без вести, в том числе, трое несовершеннолетних, они утонули во время сильнейшего ливня. Шансов выбраться на поверхность практически не было.

Последние подробности раскрыл корреспондент «Известий» Семен Еремин.

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