Настоящий город, тайные двери: какие секреты хранят подземелья Москвы

Что скрывается под столичными мостовыми, кроме знаменитого на весь мир Московского метро?

Подземелья Москвы хранят немало тайн, которые до сих пор не раскрыты. Кто-то считает их всего лишь городскими легендами, а кто-то верит, что под землей на самом деле находится целый город с 12 уровнями (этажами), потайные ходы и еще одно метро. Так что на самом деле находится под Москвой и зачем ей нужны подземелья?

Бомбоубежища и секретные объекты в подземелье Москвы

Никакой карты бомбоубежищ Москвы не существует, так как эта информация не публикуется в открытом доступе и есть только у МЧС. Также нет точной информации насчет их количества.

Рыть их начали еще до войны и активно продолжали до 1953 года. После сделали второй уровень бомбоубежищ, а под конец правления Хрущева появились проекты третьего уровня подземных сооружений.

Диггеры утверждают, что под землей находится специально построенное «Метро-2». Доказательств этой легенде нет, однако многие объясняют это строгой секретностью. Якобы эта ветка была построена на случай ядерной войны на значительно большой глубине.

Также отдельные бомбоубежища оборудованы для работников, которые считались особо ценными. Такие укрытия предназначены для ограниченного количества людей.

Город Судного дня в подземелье Москвы

Популярнее слухов о тайном метро только слухи о якобы построенном в Москве подземном городе. Объект называют «Раменки-43», поскольку он расположен под этим районом столицы.

Подземное убежище на глубине 200 метров действительно напоминает целый город, способны разместить около 15 тысяч человек. Легенда гласит, что его якобы строили как «город Судного дня» для высших слоев населения. Для них предусматривались отдельные квартиры, арсенал оружия, связь и огромные запасы продовольствия.

Однако никаких доказательств существования ни «Раменок-43», ни «Метро-2» никто так и не предъявил — нет ни документов, ни свидетелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал все детали и подробности трагедии с диггерами в подземелье Москвы.