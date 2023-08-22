«Я перед Богом чиста»: сиделка Бедроса Киркорова об отношениях с ним

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Сиделка Олеся Мельникова отрицает роман с подопечным Бедросом Киркоровым

«Я перед Богом чиста»: сиделка Бедроса Киркорова об отношениях с ним

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Четверть века отец Филиппа Киркорова прожил с супругой Людмилой Смирновой, а в 91 год решил развестись. Неужели домработница развела крепкую пару?

Народный артист РФ Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, в 91 год решил развестись с супругой Людмилой Смирновой. С ней певец жил в браке с 1997 года, а теперь, по слухам, отдал свое сердце другой. Коварной разлучницей называют сиделку пожилого музыканта Олесю Мельникову. Женщина познакомилась с будущим работодателем на концерте его сына, сообщает МК, а сейчас заботится о нем круглые сутки. Но всячески отрицает какие-либо отношения, кроме дружеских и профессиональных.

Мельникова создает украшения и шьет одежду. Именно поэтому она захотела познакомиться с Киркоровым-младшим и с этой целью отправилась на концерт. Но встретиться не удалось, зато посчастливилось поговорить с отцом знаменитости. Спустя некоторое время Бедрос Филиппович связался с новой приятельницей и предложил работу. Сплетни поползли моментально, Олеся призналась, что поначалу очень болезненно их воспринимала.

Мельникова настаивает, что только помогает Киркорову, так как его сын часто бывает в разъездах, и ничего больше. К начальнику и одновременно подопечному своему относится с теплом и уважением, называет его очень порядочным и добрым человеком. Сейчас женщина понимает, что оказавшись в кругу знаменитости избежать слухов невозможно. Поэтому старается не обращать внимания на сомнительные подозрения.

«Я перед богом чиста, я знаю, какие у нас отношения, и Бедрос Филиппович тоже знает», - говорит Мельникова.

Как объяснял Бедрос Киркоров, первое время сиделка не брала денег за свои услуги, сама так решила. Позже наниматель начал оплачивать работу. Филипп Бедросович считает Олесю надежным человеком, без страха оставляет пожилого папу в ее компании. Родителем гордится, особенно его любовью к жизни вопреки возрасту. И если для этого необходима помощница — так тому и быть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перенесший несколько пластических операций Филипп Киркоров поддерживает физическую форму.

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