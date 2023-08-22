«Я исчезаю»: актера и бойца UFC Тактарова «выкинули» из зарубежных проектов

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Рита Миронова
Рита Миронова 48 0

Роли российского актера Олега Тактарова убрали из четырех зарубежных фильмов

«Я исчезаю»: актера и бойца UFC Тактарова «выкинули» из зарубежных проектов

Фото: www.globallookpress.com / Bridge of Arts Press Office

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Что стало причиной внезапного решения?

Российский актер и боец UFC Олег Тактаров заявил, что его сотрудничество с зарубежными киностудиями временно приостановлено. В беседе с «Известиями» он рассказал, что его роль убрали из четырех картин — одного британского и трех американских сериалов.

«Моя роль исчезла из четырех фильмов. <…> Я уже был отобран, мы работали, и тут вдруг я исчезаю», — поделился Тактаров.

Продюсеры объяснили ему ситуацию следующим образом: его героя якобы просто нет в сценарии, там что-то переписали и переделали. А в ответ на все свои вопросы актер получает лишь виновато опущенные глаза.

Тактаров уверен, что зарубежные проекты сейчас страдают из-за забастовок в США. Однако он продолжает участвовать в пробах. Пока иностранные коллеги работу не предлагают, актер снимается в трех российских картинах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лишился ролей актер Кевин Сорбо, завоевавший популярность благодаря роли в популярном сериале «Геркулес: Легендарные путешествия».

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«Я исчезаю»: актера и бойца UFC Тактарова «выкинули» из зарубежных проектов

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