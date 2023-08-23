У барной стойки: как Слава отдыхает с возлюбленным в Турции

Пара отправилась в отпуск после воссоединения.

Певица Слава опубликовала в личном блоге кадры отдыха в Турции со своим 71-летним партнером Анатолием Данилицким. В ролике избранник артистки продемонстрировал процесс приготовления алкогольного коктейля.

«Моя любовь! Толя! Вот наш коктейль любимый для вас», — подписала публикацию звезда.

Многие подписчики с искренним беспокойством заметили, что у Данилицкого тремор рук. Также, по мнению некоторых поклонников, бизнесмен прививает знаменитости «не очень хорошие привычки».

В прошлом году Слава расставалась с Данилицким. До этого они прожили вместе около 18 лет.

Причиной неурядиц в их отношениях, как пишут СМИ, стали подозрения в его изменах. Теперь же Слава решила дать ему еще один шанс — недавно пара снова воссоединилась.

К слову, некоторые поклонники не особо рады этому событию. Они считают, что их отношения пагубно влияют на певицу.

Ранее 5-tv.ru писал, чего добивается Слава в инфобитве с хирургом Тимуром Хайдаровым.