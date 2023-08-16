Готова идти до конца: чего добивается Слава в инфобитве с хирургом Хайдаровым

Певица Слава обвинила звездного врача в неудачной пластике. Выльется ли скандал в судебные разбирательства, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Слава пожаловалась, что пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. А Любовь Успенская осталась недовольна формой ягодиц. Как врач отреагировал на обвинения звездных пациенток? Правда, что он не имеет права делать операции в России? И почему в конфликт вмешались Филипп Киркоров и Яна Рудковская? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все артистки, многие, кто у него делал, они все не могут это выкладывать. Потому что они типа красотки все максимально. Мне *****, я трушная. Я сейчас вам все расскажу», — заявила певица Слава.

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В российском шоу-бизнесе произошел громкий скандал. В центре разборок оказался пластический хирург Тимур Хайдаров. В последнее время он стал главным экспертом по звездным телам. Но, как выяснилось, не все клиенты остались довольны результатом.

«Девочки стесняются. А потом говорят, что это женская тема, и не хотят показывать свои уродства. И как-то договариваются, что-то переделывают», — рассказала Слава.

Год назад певица решила преобразиться. Тимур Хайдаров скорректировал ей овал лица, сделал липосакцию живота, рук и ног, а также подтяжку груди. Сначала артистка была довольна. Но потом увидела бюст и пришла в ужас.

«Когда я сняла лифчик через месяц, я просто ******. Во-первых, одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие», — уточнила Слава.

«Это же ужас. Без слез не взглянешь. Половина груди разрезана, все течет, вытекает. Естественно, она предъявила ему претензии», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

По словам знаменитости, Хайдаров объяснил: всему виной ее организм. Якобы у Славы есть предрасположенность к келоидным рубцам. Певица была удивлена. Ведь после других операций не осталось никаких следов.

«У меня тут стоит титановая пластина. Просто титановая пластина. Его (шрама — Прим.ред.) даже не видно», — показала она.

Слава целый год надеялась, что швы станут менее заметными, а грудь выровняется. В итоге была вынуждена обратиться в другую клинику.

«Я не могла ни ********* ни с кем. Потому что мне надо было одевать какой-то лифчик. Одна сиська выше, другая ниже. И абсолютно отвратительнейшие шрамы», — призналась артистка.

Подругу поддержала Любовь Успенская. Несколько лет назад Хайдаров колдовал над ее ягодицами. Однако два миллиона оказались потрачены впустую. Работа певицу не устроила. С тех пор они с Тимуром не общаются. Королева шансона не хочет даже слышать имени хирурга.

«Да пусть он Киркорова лепит и лечит. Пусть меня оставят в покое», — заявила она.

Вскоре оказалось, что Слава и Успенская своими заявлениями словно открыли ящик Пандоры. На них посыпались письма недовольных клиенток Тимура Хайдарова.

«Мне поставили конусные импланты, которые вообще не используют в России. У меня предположение одно: что у него где-то валялись ненужные экспериментальные конусные импланты размера 400 миллилитров. И он решил: «А почему бы не поставить ей?“», — предположила пациентка Хайдарова Доминика Лав.

«У меня правый сосок полуквадратный, полутреугольный, с углами. Соски также ничего не чувствуют. И межгрудное пространство… Там три-четыре пальца можно… У меня грудь разъехалась», — рассказала клиентка хирурга Полина Резниченко.

Когда она приехала в клинику Тимура Хайдарова, врач отказался вернуть деньги. И ответил, что от подобного результата не застрахован никто.

«Так получилось. Это медицина, солнце мое. Это медицина», — сказал пластический хирург.

Артистки поняли, что должны разобраться в ситуации. И уже готовят коллективный иск.

«Мы направили ряд запросов и обращений в Росздравнадзор, в Министерство здравоохранения, в прокуратуру, в полицию», — уточнила адвокат Славы и Успенской Елена Сенина.

Тимур Хайдаров в долгу не остался. И прибег к услугам Александра Добровинского.

«Сиськин бунт я расцениваю как очень забавное и смешное нашествие владельцев этих предметов, сисек, на звездного хирурга. Он ничего не опасается. У него все совершенно замечательно с документами и так далее», — заверил адвокат.

Однако Елена Сенина выяснила другую информацию.

«Это решение арбитражного суда от февраля 2019 года, где действительно было установлено, что Тимур Хайдаров не имел аккредитации на территории Российской Федерации, не имел необходимой ординатуры по пластической хирургии и не прошел легализацию, проще сказать, своих документов, которые ранее были получены на территории Узбекистана и на территории Украины», — объяснила она.

Еще одна интересная деталь: по словам пациенток, плату за свою работу Тимур брал исключительно наличными. Эксперты предполагают: таким образом Хайдаров пытался скрыть от государства свои реальные доходы.

«Минимум пять миллионов рублей клиника зарабатывает в сутки. Соответственно, 150 миллионов в месяц. Соответственно, один миллиард 800 миллионов в год. Налоговая отчетность, как я ее увидела, составляет где-то 200 тысяч рублей в год, где-то миллион 600 я увидела цифру в год», — поделилась адвокат Сенина.

После высказываний Славы страницу Хайдарова атаковали фанаты артистки. Призвали его перестать скрывать недовольные отзывы пациентов, включая звезд. Тимур в ответ написал, что знаменитости вымогали у него деньги. А потом и вовсе заявил, что получает угрозы.

«Мною было подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес. Таких, как вторжение в личную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство. И что самое страшное и неприятное — угрозы убийством», — сообщил пластический хирург.

«Убийством, убийством, *****, стоят. Вы сейчас это пишете, эту *****, и ваши подписчики, ваши поклонники, фанаты думают, что мы, *****, кому-то угрожаем убийством. Ты мне, ****, напиши кто тебе украшает убийством?», — разозлилась Слава.

Шоу-бизнес разделился на два лагеря. На защиту хирурга встали другие звездные пациенты: Яна Рудковская и Филипп Киркоров. Певец уже несколько месяцев поет Тимуру дифирамбы и хвастается своим идеальным телом, которое сотворил врач. Киркоров предположил, что Слава сама виновата в том, что грудь не заживала. И намекнул на ее образ жизни и любовь к алкоголю.

«Я, конечно, не врач, не специалист, но могу сказать тебе: прежде чем грешить на других, последи за своим поведением», — высказался исполнитель.

Слава заявила, что это ложь. Ведь она очень серьезно относится к своему здоровью. Певица уже сказала, что готова идти до конца. Объясняет: она затеяла это все не ради себя. А чтобы уберечь других женщин, которые придут в клинику в погоне за красотой.