Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Балашихе. Фото: Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc

По данным правоохранителей, все произошло поздним вечером в понедельник, 21 августа. Газовоздушная смесь взорвалась на втором этаже пятиэтажного дома. К счастью, пострадавших среди жителей нет.

«В результате происшествия пострадавших нет, разрушено межквартирное перекрытие. По предварительным данным, причиной случившегося является утечка газа в результате самовольного подключения», — говорится в заявлении прокуратуры.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также проводит проверку. Проводятся допросы, обыски и другие следственные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний ребенок госпитализирован после взрыва газа в жилом доме Махачкалы.