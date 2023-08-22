Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Балашихе
Установлением причин и обстоятельств происшествия уже занимаются в прокуратуре.
Фото: Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc
Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета.
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Балашихе.
По данным правоохранителей, все произошло поздним вечером в понедельник, 21 августа. Газовоздушная смесь взорвалась на втором этаже пятиэтажного дома. К счастью, пострадавших среди жителей нет.
«В результате происшествия пострадавших нет, разрушено межквартирное перекрытие. По предварительным данным, причиной случившегося является утечка газа в результате самовольного подключения», — говорится в заявлении прокуратуры.
В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также проводит проверку. Проводятся допросы, обыски и другие следственные действия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний ребенок госпитализирован после взрыва газа в жилом доме Махачкалы.
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