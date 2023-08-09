Ребенка госпитализировали после взрыва газа в Махачкале

Трехлетний ребенок госпитализирован после взрыва газа в жилом доме Махачкалы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Уточняется, что он получил черепно-мозговую травму и ранение глаз. Врачи уже оказывают малышу всю необходимую помощь. Ее также амбулаторно получили еще семь человек. Кадры работы спасателей и медиков оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы в среду, 9 августа. Из-за ЧП из здания были эвакуированы 150 человек, среди них — 35 детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде.