Ребенка госпитализировали после взрыва газа в Махачкале
Трехлетний малыш получил черепно-мозговую травму.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Трехлетний ребенок госпитализирован после взрыва газа в жилом доме Махачкалы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Уточняется, что он получил черепно-мозговую травму и ранение глаз. Врачи уже оказывают малышу всю необходимую помощь. Ее также амбулаторно получили еще семь человек. Кадры работы спасателей и медиков оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы в среду, 9 августа. Из-за ЧП из здания были эвакуированы 150 человек, среди них — 35 детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде.
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