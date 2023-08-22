Франция передала Киеву пробную партию ракет SCALP
Это оружие относится к классу «воздух — поверхность».
Фото: Reuters / ABACA
Франция передала Киеву обещанную первую партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP. Об этом сообщил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.
По его словам, это оружие уже находится у киевского режима.
«Эта партия была пробная. <…> SCALP будут, поставки продолжаются», — сказал Омельченко в интервью украинскому изданию.
Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев в очередной раз начал требовать у Вашингтона новое оружие. На этот раз речь идет о ракетах JASSM для истребителей F-16, якобы без них у ВСУ не получится «захватить Крым».
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