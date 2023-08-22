Умер художник Нидзо Ямамото, один из создателей аниме «Небесный замок Лапута»

В субботу 19 августа, в возрасте 70 лет скончался японский художник Нидзо Ямамото, работавший над многими фильмами Хаяо Миядзаки. Мультипликатор приложил руку к созданию таких культовых аниме, как «Небесный замок Лапута», «Конан – мальчик из будущего», «Принцесса Мононоке», «Девочка, покорившая время» и многих других.

Ямамото получил известность благодаря своему фирменному стилю, который был основан на изображении реалистичных, но причудливо больших облаков. Как сообщает портал Anime News Network, художник долгое время работал над мангой, до завершения которой ему оставалась всего одна страница.

Причиной смерти Нидзо Ямамото стал рак желудка, с которым тот вел длительную борьбу.

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