Умер художник Нидзо Ямамото, один из создателей аниме «Небесный замок Лапута»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

На счету японского аниматора более десяти работ, большинство из которых носят статус культовых.

Умер художник Нидзо Ямамото, один из создателей аниме «Небесный замок Лапута»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

Читайте нас в: Дзен Новости

В субботу 19 августа, в возрасте 70 лет скончался японский художник Нидзо Ямамото, работавший над многими фильмами Хаяо Миядзаки. Мультипликатор приложил руку к созданию таких культовых аниме, как «Небесный замок Лапута», «Конан – мальчик из будущего», «Принцесса Мононоке», «Девочка, покорившая время» и многих других.

Ямамото получил известность благодаря своему фирменному стилю, который был основан на изображении реалистичных, но причудливо больших облаков. Как сообщает портал Anime News Network, художник долгое время работал над мангой, до завершения которой ему оставалась всего одна страница.

Причиной смерти Нидзо Ямамото стал рак желудка, с которым тот вел длительную борьбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора и художницы Анны Рындиной.

 

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Мировая сенсация: останки хищного динозавра обнаружили в России
13:59
В Воронеже арестовали мужчину, напавшего на подростков с нашивками Z
13:55
Не имели права: что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве
13:42
Эрдоган может приехать в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки
13:37
В причинах смертельного ДТП в Ростовской области, где погибли дети, будет разбираться СК
13:32
Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
Ловчит, врет, изворачивается: почему не работают наказания для ребенка
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку