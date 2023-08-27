«Несет добро, позитив и классные эмоции»: Виктория Дайнеко про конкурс «АвторА!»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 93 0

Виктория Дайнеко назвала лучшим интернет-проектом 2023 года конкурс «АвторА!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV; 5-tv.ru

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С помощью проекта в репертуаре певицы появилась новая песня.

Виктория Дайнеко назвала лучшим интернет-проектом 2023 года музыкальный конкурс «АвторА!». Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«Это был потрясающий проект для авторов, которые смогли себя показать, и также это был замечательный проект для исполнителей, потому что мы смогли найти свои песни», — поделилась артистка.

С помощью музыкального конкурса в репертуаре самой певицы появилась песня «Напополам», которую написала учительница русского из Воронежа Ангелина Торопцева.

«Это большой всеобъемлющий конкурс, который, мне кажется, несет добро, позитив и классные эмоции», — заключила Дайнеко.

Для участия в музыкальном соревновании было подано более десяти тысяч заявок. Композиции, которые допускались к конкурсу, должны были быть написаны исключительно на русском языке, а также ранее не размещены на цифровых площадках. Рейтинг песен определялся с помощью оценок звездного жюри и народного голосования. На фестивале «Таврида. АРТ» прошел финал конкурса, в результате которого определили победителей проекта. Ими стали Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Татарстана.

Ранее 5-tv.ru писал, что создатели «Самого русского хита» победили на международном конкурсе «АвторА!».

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