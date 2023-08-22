«Пупсы это любят»: Мондезир Свет-Амур показал одинаковые привычки близнецов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Мондезир Свет-Амур рассказал, что его сыновья имеют одинаковые привычки

«Пупсы это любят»: Мондезир Свет-Амур показал одинаковые привычки близнецов

Фото: Instagram* / mon_desir________

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Молодой отец опубликовал видео прогулки по Красной площади в своем блоге.

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Мондезир Свет-Амур рассказал в социальных сетях, что его сыновья-близнецы повторяют друг за другом различные действия. Так, например, Даниэль и Кристиан стали снимать носки во время прогулки.

Он выложил в личном блоге видео, где показал, как гуляет с наследниками и их матерью Юлией Ефременковой.

«Пупсы любят снимать носки. На выходных гуляли по Красной площади, погода позволяла», — подписал ролик Свет-Амур.

Их родительница пожаловалась, что делает уже пятую попытку надеть на мальчиков недостающий предмет гардероба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Свет-Амур рассказал о внешности сыновей-близнецов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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