Джо Байден заснул во время встречи с жертвами катастрофических пожаров на Гавайях
Президент США прибыл на острова, чтобы помочь местным жителям, но смог вызывать у них только недовольство.
Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP
Президент США Джо Байден уснул на встрече с пострадавшими американцами на Гавайских островах. После сильнейших пожаров местные жители были совсем не рады видеть своего президента, потому что он соизволил явиться к ним только спустя две недели после ЧП.
Но и своим визитом Байден ситуацию не улучшил. Мало того, что он во время речи рассказал лживую историю, так после еще и уснул.
На видео можно заметить, что американский лидер «отключился» прямо на стуле, слушая речь одного из выступающих. Какое-то время Байден просто спит, опустив голову, после чего вдруг открывает глаза и смотрит на сцену.
Remember that time Joe Biden looked at his watch when the caskets of 13 dead soldiers were being returned from his chaotic Afghanistan pullout?— DC_Draino (@DC_Draino) August 22, 2023
Well now he just fell asleep during a ceremony in Hawaii honoring the hundreds of Americans killed by the firespic.twitter.com/llASoLvRY5
Подобные конфузы президента Америки скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. Помимо того, что он довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи, случаются и другие «фейлы».
В начале июня, например, американский лидер ударился головой при выходе из вертолета. А сколько раз он падал, поднимаясь по трапу! Также он спотыкался на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать смог только при помощи охранников.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители Гавайев после пожаров встретили президента США Байдена оскорблениями.
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