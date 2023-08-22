Джо Байден заснул во время встречи с жертвами катастрофических пожаров на Гавайях

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Рита Миронова
Рита Миронова 114 0

Президент США прибыл на острова, чтобы помочь местным жителям, но смог вызывать у них только недовольство.

Джо Байден заснул во время встречи с жертвами катастрофических пожаров на Гавайях

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Президент США Джо Байден уснул на встрече с пострадавшими американцами на Гавайских островах. После сильнейших пожаров местные жители были совсем не рады видеть своего президента, потому что он соизволил явиться к ним только спустя две недели после ЧП.

Но и своим визитом Байден ситуацию не улучшил. Мало того, что он во время речи рассказал лживую историю, так после еще и уснул.

На видео можно заметить, что американский лидер «отключился» прямо на стуле, слушая речь одного из выступающих. Какое-то время Байден просто спит, опустив голову, после чего вдруг открывает глаза и смотрит на сцену.

Подобные конфузы президента Америки скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. Помимо того, что он довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи, случаются и другие «фейлы».

В начале июня, например, американский лидер ударился головой при выходе из вертолета. А сколько раз он падал, поднимаясь по трапу! Также он спотыкался на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать смог только при помощи охранников.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Гавайев после пожаров встретили президента США Байдена оскорблениями. 

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