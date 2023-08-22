Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо умер, об этом сообщило агентство ANSA.

Его менеджер Данило Манкузо сообщил эту новость прессе, объяснив, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Также сообщается, что легендарный исполнитель умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был госпитализирован.

Причина смерти певца остается тайной. Месяц назад Тото Кутуньо исполнилось 80 лет.