Умер итальянский певец Тото Кутуньо

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 342 0

Месяц назад легендарному исполнителю исполнилось 80 лет.

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Фото: www.globallookpress.com / United Archives / kpa via www.im

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Знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо умер, об этом сообщило агентство ANSA.

Его менеджер Данило Манкузо сообщил эту новость прессе, объяснив, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Также сообщается, что легендарный исполнитель умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был госпитализирован.

Причина смерти певца остается тайной. Месяц назад Тото Кутуньо исполнилось 80 лет.

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