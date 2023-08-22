Умер итальянский певец Тото Кутуньо
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Месяц назад легендарному исполнителю исполнилось 80 лет.
Фото: www.globallookpress.com / United Archives / kpa via www.im
Знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо умер, об этом сообщило агентство ANSA.
Его менеджер Данило Манкузо сообщил эту новость прессе, объяснив, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».
Также сообщается, что легендарный исполнитель умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был госпитализирован.
Причина смерти певца остается тайной. Месяц назад Тото Кутуньо исполнилось 80 лет.
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