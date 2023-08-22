МО: над Черным морем зафиксирован полет двух беспилотников
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Они вели разведку в районе Крымского полуострова.
Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman
Над Черным морем во вторник вечером, 22 августа, ВКС России зафиксировали полет двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) TB2 Bayraktar и MQ-9 Reaper, они вели разведку в районе Крымского полуострова. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
С целью пресечения нарушения государственной границы в воздух были подняты два истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО).
Беспилотники покинули районы, где вели разведку, изменив направление полета.
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