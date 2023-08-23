Дети блогеров Чекалиных будут учиться в школе за два миллиона рублей в год

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Откуда у знаменитостей, которые находятся под следствием за отмывание денег, средства на элитную гимназию?

Дети блогеров Чекалиных будут учиться в школе за два миллиона рублей в год

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Суды судами, а детей в школу собирать надо. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, была запечатлена корреспондентом Super.ru во время подготовки к 1 сентября. По данным издания, семилетние Алиса и Богдан отправятся в первый класс в частную «Павловскую гимназию». Заведение считается одним из лучших в Московской области, базовая стоимость обучения в нем — 1,8 миллиона рублей в год. Здесь учились дети комика Александра Реввы, певиц Глюкозы и Ани Лорак и других отечественных знаменитостей.

Весной Валерия и Артем Чекалины жаловались на финансовые проблемы в связи с уголовным расследованием. В середине августа суд оставил без изменения меру пресечения в виде запрета определенных действий — блогерам запрещено пользоваться смартфонами, их счета арестованы. Судя по всему, принципиально на образе жизни звезд скандал не отразился.

Из своего загородного дома семья отправилась в гимназию, где, вероятно, появятся и 1 сентября. Потом был шопинг в магазинах детской одежды на Рублевском шоссе, во время которого Артем Чекалин отправился по делам, а его жена осталась с будущими первоклашками. Сыну выбрала туфли от Dolce & Gabbana. За все по понятным причинам платила наличными. Потом купила своим ребятам мороженое, села в Cadillac с личным водителем и поехала домой.

Чекалины проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов — суммы астрономические. На одном из судебных заседаний Лерчек заявила, что уже заплатила 311 миллионов рублей налоговой службе. Объяснила, что заняла деньги у друга семьи, крупного бизнесмена, назвала его ангелом-хранителем. Блогер также отметила, что отказывается от всех претензий и ходатайств к ФНС и вскоре собирается погасить все пени и штрафы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали вину.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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