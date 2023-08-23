Пьяный водитель каршеринга сбил пятилетнего ребенка на переходе в Москве

Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пьяный водитель, ранее лишенный прав, сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Веневская в Москве. Он был за рулем машины каршеринга, судя по видео с места происшествия, ехал на высокой скорости и не сбавил ее близ перехода, в этот момент дорогу переходила женщина с ребенком.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, после мощного удара пострадавшего малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Информация об алкогольном опьянении на момент ДТП и лишении прав — предварительная. От медицинского освидетельствования водитель авто отказался.

«На улице Веневская водитель автомобиля каршеринга совершил наезд на малолетнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован», — сказано в сообщении прокуратуры.

Представители ведомства изучили записи с камер уличного наблюдения, установленных в районе происшествия. Судя по кадрам, мальчик первым ступил на проезжую часть, его мама осталась позади. Прямо перед ней машина сбила ребенка и поехала дальше, один из свидетелей тут же побежал вслед за виновником ДТП. В распоряжении 5-tv.ru также оказалось эксклюзивное видео с места, там сейчас работают экстренные службы.

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