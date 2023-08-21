Количество отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек
Среди пострадавших есть и дети. В каком состоянии находятся пациенты?
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
К врачам с признаками отравления после употребления шаурмы во Владимире обратились, по последним данным, 107 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.
Около половины обратившихся за помощью к медикам были госпитализированы. Среди пострадавших — 23 ребенка.
«В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку. Областные Минздрав и управление Роспотребнадзора контролируют ситуацию», — написал губернатор.
Прежде сообщалось о 76 отравившихся шаурмой во Владимире. Известно, что пострадавшие покупали шаурму в разных точках — всего их было пять. Специалисты проводят проверки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на базе отдыха в Тюменской области 13 детей отравились парами хлора после посещения бассейна.
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