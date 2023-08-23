В России хотят ввести единый стандарт на горячие обеды в школах

Единый стандарт на горячие обеды может появиться в российских школах. Такой законопроект подготовили в Госдуме, пишут «Известия».

По мнению депутатов, новые правила создадут равные условия для всех детей и будут учитывать возможные хронические заболевания и аллергию на некоторые продукты. Разнообразить базовое меню могут и национальные блюда. Но главное — школьное питание должно быть бесплатным и отвечать критериям качества и вкуса.