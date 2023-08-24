Что с лицом у курильщиков? Как вредная привычка может повлиять на внешность

В сигаретах содержится смола, разрушающая витамин С, и это не проходит бесследно.

Не секрет, что курение негативно влияет на легкие, желудок и прочие органы, однако, как оказалось, от курения зависит и внешность человека, рассказала изданию Газета.ру врач-косметолог, дерматолог, миколог Нана Носарева.

По ее словам, цвет лица у курильщиков меняется на земляной, а кожа становится обвисшей и рыхлой.

«Все это связано с проникновением в кровь продуктов распада никотина, которые снижают тонус сосудов и самым негативным образом влияют на биохимические процессы в клетках кожи. Также под воздействием никотина возрастает активность свободных радикалов, которые вызывают очень быстрое старение кожи за счет изменения структуры коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи» — поясняет Носарева.

Помимо этого, в сигаретах содержатся смолы, разрушающие витамин С, который отвечает за эластичность и упругость кожи. Страдают и волосы курильщика, которые начинают дурно пахнуть и выпадать, и зубы, желтеющие от злоупотребления табаком.

«При сгорании табака образуется сажа, деготь. Из-за этого зубы темнеют и желтеют, теряют блеск и даже разрушаются. Появляется постоянный неприятный запах изо рта, который невозможно перебить ничем. Со временем почти у всех курильщиков под влиянием табачных ядов голос теряет свою чистоту и становится грубым, сиплым и хриплым» — подытожила косметолог.

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