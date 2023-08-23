Российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 31 0

Нарушения государственной границы допущено не было.

Российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем при приближении к границе. Об этом сообщили в Минобороны.

Таким образом, нарушения границы допущено не было. При приближении российского самолета, поднятого из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, норвежский «Посейдон» выполнил разворот.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

К слову, норвежский самолет пытается нарушить границу России не первый раз. Прежде, 14 августа, также Миг-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский чартерный самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines вошел в закрытую зону над Украиной во время следования по маршруту Осло-Анталья.

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