Российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем при приближении к границе. Об этом сообщили в Минобороны.

Таким образом, нарушения границы допущено не было. При приближении российского самолета, поднятого из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, норвежский «Посейдон» выполнил разворот.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

К слову, норвежский самолет пытается нарушить границу России не первый раз. Прежде, 14 августа, также Миг-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон».

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