Путин одним из первых поздравил премьера Индии с посадкой аппарата на Луну
Путин поздравил Моди с успешной посадкой космической станции на Луну
Фото: Reuters / AMIT DAVE
Президент России подчеркнул особый вклад Индии в освоение космического пространства.
Российский президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата на Луну. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте Кремля 23 августа, спустя всего несколько часов после завершения операции.
В телеграмме, обращенной к правительству Индии, Путин подчеркнул: успешное прилунение «Чандраян-3» внесло огромный вклад в освоение космоса в целом и спутника Земли в частности.
«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции „Чандраян-3“ на Луну в районе ее Южного полюса. Это — большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», — подчеркнул он.
Отдельно Путин попросил передать личные поздравления руководству Индийской организации космических исследований.
Ранее 5-tv.ru написал, что Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны.
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