Владимир Путин посетил концерт по случаю 80-летия победы в Курской битве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 155 0

В своей речи российский лидер напомнил о стойкости советских солдат.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин вышел на сцену концерта, посвященному 80-летию победы в Курской битве, во время церемонии открытия мемориального комплекса. В своей речи президент напомнил о стойкости солдат СССР.

Он также отметил схожесть с сегодняшним днем в зоне специальной военной операции (СВО). Глава России поблагодарил российских бойцов за их решительность и смелость. 

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