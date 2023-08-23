Владимир Путин посетил концерт по случаю 80-летия победы в Курской битве

Президент России Владимир Путин вышел на сцену концерта, посвященному 80-летию победы в Курской битве, во время церемонии открытия мемориального комплекса. В своей речи президент напомнил о стойкости солдат СССР.

Он также отметил схожесть с сегодняшним днем в зоне специальной военной операции (СВО). Глава России поблагодарил российских бойцов за их решительность и смелость.