Третий день БРИКС — что нас ждет
UOL: Пять стран могут стать новыми участниками БРИКС
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
На площадке форума назовут новых членов организации. Какие же станут нашими постоянными партнерами?
В Йоханнесбурге сегодня заключительный день саммита стран БРИКС. На площадке форума назовут новых членов организации. В общей сложности формальные заявки на вступление подали 22 страны, в том числе Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан и Куба.
Также в ЮАР пройдет встреча в формате «Друзья БРИКС», в которой примет участие Владимир Путин. Накануне он выступил с большой речью. Российский лидер рассказал о роли БРИКС в формировании многополярного мира, о переходе на национальные валюты в торговле и межбанковской кооперации.
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