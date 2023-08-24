Третий день БРИКС — что нас ждет

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 41 0

UOL: Пять стран могут стать новыми участниками БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
БРИКС

На площадке форума назовут новых членов организации. Какие же станут нашими постоянными партнерами?

В Йоханнесбурге сегодня заключительный день саммита стран БРИКС. На площадке форума назовут новых членов организации. В общей сложности формальные заявки на вступление подали 22 страны, в том числе Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан и Куба.

Также в ЮАР пройдет встреча в формате «Друзья БРИКС», в которой примет участие Владимир Путин. Накануне он выступил с большой речью. Российский лидер рассказал о роли БРИКС в формировании многополярного мира, о переходе на национальные валюты в торговле и межбанковской кооперации.

Тема:
БРИКС
24 авг
Внимание всего мира: как прошел второй день саммита БРИКС
23 авг
«Придется расплачиваться»: на Западе забили тревогу из-за саммита БРИКС
23 авг
Страны БРИКС договорились о принципах расширения
23 авг
Речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ
23 авг
Путин: гегемония Запада привела к конфликту на Украине
23 авг
Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге лишат США статуса «мирового жандарма»
23 авг
Встреча лидеров: как прошел первый день саммита БРИКС
22 авг
Силуанов рассказал о создании альтернативы доллару странами БРИКС
22 авг
«Хотим самоорганизоваться»: Бразилия поддержала расширение БРИКС
22 авг
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:19
Новый враг Америки? Эксперт рассказал о негласной войне США против Турции
7:10
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
7:01
Крушение самолета: все имеющиеся факты к данному часу
6:52
В Британии на аукцион выставили одну из редчайших книг о Гарри Поттере
6:43
Третий день БРИКС — что нас ждет
6:41
Шапша: ночью над Калужской областью сбит беспилотник

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России