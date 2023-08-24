Шесть детей госпитализированы после массового заболевания в лагере Бурятии

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

В настоящее время учреждение закрыто в связи с санитарно-противоэпидемическими мероприятиями.

Шесть детей госпитализированы после массового заболевания в лагере Бурятии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Прибайкальском крае Республики Бурятии госпитализированы шесть детей из лагеря «Байкальский бор», сообщает региональный Минздрав. Там накануне зафиксировали массовое заболевание среди несовешненнолетних.

По данным ведомства, за ночь медики провели осмотр всех детей лагеря и выявили у некоторых из них серьезный недуг. Из 206 детей у 26 обнаружено острое кишечное заболевание. Среди них у шести человек повышенная температура — их доставили в районную больницу.

«Дети обеспечены полным объемом необходимой медицинской помощи», — отметили в Минздраве.

Предварительно, в лагере произошла групповая вспышка острого кишечного заболевания неустановленной этиологии. Деятельность пищеблока в учреждении приостановлена, а оно само закрыто до конца всех мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне.

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