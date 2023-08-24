Красную площадь в Москве временно закрыли для посетителей

Между тем посетить музей на ее территории получится.
Фото: www.globallookpress.com / Vlad Karkov
Жители и гости Москвы пока не могут посетить Красную площадь. Было принято решение о ее закрытии, сообщила пресс-лужба Государственного исторического музея, расположенного там же.
Уточняется, что Красная площадь закрыта в четверг, 24 августа. Музей же посетить можно, но магазин на Никольской и Покровский собор закрыты.
«Вход в Главное здание музея — через вход № 3 у памятника Жукову», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на ВДНХ стартовала подготовка к Международной выставке-форуму «Россия».
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