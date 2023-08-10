На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Она откроется в День народного единства — 4 ноября 2023 года.

На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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В Москве на ВДНХ стартовала подготовка к Международной выставке-форуму «Россия». Мероприятие должно пройти в День народного единства нашей страны — 4 ноября 2023 года, оно уже учреждено указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба оператора выставки АНО «Дирекция выставки достижений XXI века».

«В общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 25 тысяч квадратных километров», — говорится в публикации.

В выставке будет задействован ряд постоянных павильонов ВДНХ — Музей славянской письменности «Слово», Музей БИОТЕХ, «Россия — моя история», «Космонавтика и авиация» и другие. Все субъекты Российской Федерации представят свои композиции, а также различные общественные организации и органы исполнительной власти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфиненок.

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