«Психопатия ради удовлетворения»: зачем британская медсестра убивала детей

Преступницу осудили на 14 пожизненных тюремных сроков, но неравнодушные все равно хотят помочь ей выйти из тюрьмы.

История с медсестрой-убицей, зверски расправившейся с семью младенцами, ошарашила весь мир. Одни требовали для осужденной смертной казни, другие все еще настаивают на выкупе и помиловании. Единственное, что так и осталось неизвестным — с какой целью Люси Летсби на самом деле с остервенением расправилась с семеркой и собиралась свести в могилу еще шестерых.

Специально для 5-tv.ru психиатр Надежда Соловьева подметила: Летсби могла отличаться либо невероятным хладнокровием, либо женщину долгое время одолевали нарушения в психике. Не сумев справиться с «голосом в голове», англичанка решилась на страшный поступок, который так и не осознала.

«Либо у медсестры была какая-то преступная цель, умысел, либо у нее были психические нарушения, когда она совершала преступления вследствие своих ложных умозаключений, несуществующих в реальности сигналов: она вполне могла быть подвержена бреду или галлюцинации. В качестве варианта можно рассматривать психические расстройства, когда личность больна. Так называемая психопатия, в рамках которой она может совершать какие-то необычные, из ряда вон выходящие вещи ради получения удовлетворения», — озвучила теорию Соловьева.

Шансов вернуться в профессию у Летсби нет, уверена специалист. Контроль за работой ключевых служб ведется на мировом уровне.

«На сегодняшний день в обязанности всех стран входит контроль за людьми с психическими расстройствами, которые могут причинить вред окружающим. Психическое нездоровье служит определенным фильтром „непопадания“ в профессию. Однако на начальной стадии специалисты, которые проверяют, могут не увидеть у будущего врача отклонений. Чтобы выявить расстройство, существуют специальные тесты на конкретные реакции организма, но они не дают стопроцентного результата», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Великобритании собирают деньги для медсестры-убийцы.