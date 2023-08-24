Стали известны сроки строительства скоростной магистрали из Москвы в Петербург

Реализацию этого проекта ранее поддержал президент.

Скоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург планируется построить в 2028 году, тогда же поедут и первые поезда. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо».

Кроме того, по его словам, власти уже создали рабочую группу по этому вопросу.

«Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии», — сказал Иванов.

Прежде президент Владимир Путин заявлял, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Он отметил, что со строительством такой магистрали время в пути сократится — пассажиры смогу передвигаться за 2,5 часа вместо четырех.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил построить высокоскоростную магистраль до Адлера или Луганска.