Стали известны сроки строительства скоростной магистрали из Москвы в Петербург

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Минтранс: построить магистраль Москва — Петербург планируется в 2028 году

Стали известны сроки строительства скоростной магистрали из Москвы в Петербург

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Реализацию этого проекта ранее поддержал президент.

Скоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург планируется построить в 2028 году, тогда же поедут и первые поезда. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо».

Кроме того, по его словам, власти уже создали рабочую группу по этому вопросу.

«Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии», — сказал Иванов.

Прежде президент Владимир Путин заявлял, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Он отметил, что со строительством такой магистрали время в пути сократится — пассажиры смогу передвигаться за 2,5 часа вместо четырех.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил построить высокоскоростную магистраль до Адлера или Луганска.

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