Путин: Россия будет продолжать работать над расширением влияния БРИКС в мире
К организации скоро присоединятся шесть новых стран.
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
Россия будет продолжать работать над расширением влияния БРИКС в мире, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита организации.
«Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире», — сказал российский лидер по видеосвязи.
Сегодня стало известно, что членами объединения с 2024 года станут Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российский лидер поздравил новые страны БРИКС.
Также известно, что государства по итогам саммита приняли Йоханнесбургскую декларацию. А накануне стало известно, что страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения объединения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит БРИКС доказывает, что мир перестал оглядываться на «мирового жандарма» в лице США, поведение которого стало стратегической и моральной ошибкой.
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