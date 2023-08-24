Байден объявил о новых санкциях против России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Американцы намерены объявить об очередном пакете ограничений. Однако российские власти не раз подчеркивали неэффективность этих мер.

Байден объявил о новых санкциях против России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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США сегодня объявят о новых антироссийских санкциях. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, заявление которого появилось на сайте Белого дома.

Подробностей президент США не привел, однако объяснил своего решение.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — заявил Байден.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канада вводит санкции против четыре физических и 29 юридических лиц России.

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