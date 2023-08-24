Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 25%

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Рита Миронова
Рита Миронова 34 0

Показатель стал максимальным с января 2004 года.

Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 25%

Фото: www.globallookpress.com / Abdurrahman Antakyali

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Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 17,5% до 25%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Уточняется, что мера была принята по итогам заседания, а ее целью является ужесточение денежно-кредитной политики в Турции. Повышение ключевой ставки, считают специалисты, позволит замедлить инфляцию и стабилизировать ожидания.

К слову, эксперты не ожидали такого значительного повышения. По их прогнозам, ставка должна была вырасти лишь до 20%.

Первое максимальное повышение ставки было в июне текущего года — с 8,5% она выросла сразу до 15%. На тот момент показатель был максимальным за последние 12 лет, но эксперты сразу предположили, что она продолжит расти.

Участники рынка предположили, что в связи с резким и неожиданно большим повышением ставки турецкая лира подорожает к доллару на 0,2%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Турция продолжает контакты по возобновлению зерновой сделки.

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