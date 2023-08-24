В Москве за последние годы реконструировали почти две тысячи памятников архитектуры

За последние годы в российской столице было реконструировано около двух тысяч памятников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума.

«Создавая новое, мы должны не забывать свою историю, то, что делали предки, замечательные памятники архитектуры, которые они создавали веками», — отметил столичный градоначальник.

Собянин также добавил, что это — крупнейшая мировая программа по воссозданию исторического наследия.

«Отдельные маленькие особнячки, огромные комплексы, как ВДНХ, исторические улицы Москвы — сегодня это снова достояние москвичей», — сказал Собянин.

По его словам, работа по реконструкции объектов архитектуры, а также по оснащению других культурных объектов продолжится.