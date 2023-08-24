«Про то, как сделать город самым крутым»: Собянин о проекте развития Москвы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Собянин представил основные направления развития Москвы на МУФ

«Про то, как сделать город самым крутым»: Собянин о проекте развития Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Grishin

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Что входит в планы столичных властей? Как город будет меняться в ближайшее время?

Сегодня в задачи столичных властей входит продолжение работы для лидерства и побед. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в «Зарядье».

Градоначальник представил основные направления развития города — в частности, речь идет о строительстве станций метро, МЦД и нового транспортного каркаса, а также о развитии городской среды путем строительства объектов здравоохранения, культуры, спорта и продолжения программы реновации.

«Проект „Москва“ — это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее», — подчеркнул мэр.

Ранее 5--tv.ru рассказывал, как в Москве запустили движение по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3).

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