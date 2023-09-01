«Спали под дверью, приезжали в другие города»: Наталью Рудову преследовал фанат

Из-за неадекватного поведения незнакомого ей человека актрисе пришлось сменить место жительство.

Наталью Рудову преследовал настойчивый фанат. Об этом звезда сериала «Татьянин день» эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере документального фильма «Жизнь по вызову. Док».

Наталья Рудова является одной из самых эффектных актрис российского шоу-бизнеса. У нее огромная армия поклонников, но, к сожалению, не всегда самых адекватных. По словам артистки, за ней не раз ходили по пятам психологически неустойчивые фанаты.

«Спали под дверью, преследовали по всему миру, приезжали в другие города», — поделилась Рудова.

Знаменитость вспомнила, как столкнулась с одним из ярых поклонников, когда она отдыхала в Риме.

«Я чихнула просто возле Колизея, он сказал: „Будь здорова“, я повернулась и поняла, что это какой-то шизофреник. Я начала идти, он начал скрываться сквозь толпу и идти за нами. Очень странного вида человек», — рассказывает актриса.

Наталья Рудова сразу обратилась в местный полицейский участок.

«В полицейском участке он говорил: «Давай, закроем эту тему! Давай я куплю тебе мороженое, и мы нормально прогуляемся до твоего дома, я тебя провожу! Я просто сидела с дергавшим глазом пять часов в полицейском участке. Больные люди», — делится девушка.

По словам актрисы, преследовавший ее мужчина был уверен в том, что состоит с ней в отношениях уже несколько лет. Он мог ей оставить возле двери цветочек или же плюшевую игрушку.

«Помимо этого, он приезжал в салон моей подруги, стучался ей в окно машины», — делится знаменитость.

Из-за неадекватного поведения незнакомого ей человека актрисе даже пришлось сменить место жительство и какое-то время ездить исключительно с охраной. Рудова уверена, что должен быть принят специальный закон, защищающий людей от подобных преследований.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова назвала эскортниц падшими женщинами.