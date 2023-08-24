Пять человек умерли на юге Польши из-за болезни легионеров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 11 0

Что это за инфекция? И какие у нее симптомы?

Пять человек умерли на юге Польши из-за болезни легионеров

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Вспышку болезни легионеров (легионеллеза. — Прим. ред.) зафиксировали на юге Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По данным СМИ, всего инфицированы 74 человека, уже известно о пяти смертях. Инфекция охватила город Жешув, власти предполагают, что источником может быть водопроводная система. В связи с этим там намерены провести дезинфекцию.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Среди характерных симптомов выделяют лихорадку, общую интоксикацию, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии число заболевших острой кишечной инфекцией в детском лагере увеличилось до 28 человек.

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