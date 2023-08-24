Сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина нашли живым в неадекватном состоянии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 255 0

Что же с ним случилось?

Сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина нашли живым в неадекватном состоянии

Фото: 5-tv.ru

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Пропавшего сооснователя рок-группы «Алиса» Андрея Шаталина нашли живым в Санкт-Петербурге. Об этом эксклюзивном для 5-tv.ru рассказал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры рассказали, что гитариста нашли в лесу. Музыкант был обнаружен в районе пропажи и находился в неадекватном состоянии. Затем его увезли в больницу.

Поисковый отряд нашел музыканта Поисковый отряд нашел музыканта. Фото: 5-tv.ru

На одном из полученных кадров видно, что мужчина стоит на коленях в лесу. А на второй фотографии он жадно поглощает какой-то напиток.

Известно, что 22 августа 63-летний гитарист вышел из дома в магазин, а затем исчез.Друзья рассказывают, что ранее ничего похожего за гитаристом не наблюдалось. Испуганные жена и дети, осознав пропажу главы семьи, тут же обратились за помощью к специалистам-поисковикам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка.

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Сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина нашли живым в неадекватном состоянии

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