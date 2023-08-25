В Белом доме раскрыли, когда разморозят российские активы

Советники по национальной безопасности стран НАТО провели встречу в США.
Фото: www.globallookpress.com / Manfred Vollmer
Российские активы во Франции, Германии, Италия и Великобритании будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за нанесенный ущерб. Такое решение приняли в Белом доме советники по национальной безопасности стран НАТО во главе с Джейком Салливаном.
Политик созвал в США своих коллег из Франции, Германии, Италии и Великобритании. И вынесли свой вердикт. Их решение опубликовали в заявлении американской администрации на сайте Белого дома.
«Советники… подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сообщили в заявлении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден объявил о новых санкциях против России. Подробностей президент США не привел, однако объяснил своего решение.
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